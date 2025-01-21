Denizli’de şok üstüne şok

Nesine 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Denizlispor'da İzmir Çoruhlu deplasmanında alınan 2-0'lık mağlubiyet sonrası ortalık adeta toz duman oldu. Pazar günü akşam saatlerinde Teknik Direktör Ali Yalçın ve ekibi ile yollar ayrılırken, 10 Ocak'ta yapılan olağanüstü kongrede başkanlık görevine gelen Mehmet Uğur Tatar da istifa etti. Tatar, istifa gerekçesini kendi sosyal medyasından hem duygusal hem de sitem dolu sözlerle açıkladı.

'DESTEKSİZLİKLE AYRILIYORUM'

Tatar, karşılaştığı sorunlar nedeniyle büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını belirtti. "Denizlispor benim için şehrimizin sembolüydü. Ancak kulübün mali yükleri ve yönetimsel sıkıntılar bu görevi sürdürebilmemi imkansız hale getirdi" dedi. İş dünyası ve kurumların kulübe yeterince destek vermediğini, yönetimdeki olumsuz yaklaşımların da işleri zorlaştırdığını dile getiren Tatar, "Elimden geleni yaptım ancak bu şartlarda faydalı olamayacağımı anladım" açıklamasını yaptı.

HABERSİZ TRANSFER İDDİASI

İş dünyasından yeterli destek görmediğini belirten Tatar, henüz Valiliğe ve Büyükşehir Belediyesi'ne dahi gitmediği gibi, iş insanlarıyla da bir araya gelmemişti. Bu arada, Denizlispor'dan ayrılan ancak başka bir kulüple anlaşmadığı için takımda oynamasında yasal sıkıntı olmayan bir futbolcuyla Tatar'dan habersiz 250 bin lirası peşin toplam 1 milyon lira karşılığında anlaşılması üzerine yönetimle iplerin koptuğu iddia edildi.

YENİ BAŞKAN ARAYIŞI

Kulübün futbol şube sorumlusu Erhan Ergil, Ali Yalçın ile sözleşmeyi feshettiklerini ancak Başkan Tatar'ın istifası nedeniyle Yalçın'ın istifasını resmen duyurmadıklarını, teknik direktör olarak da Kürşat Taş ile prensipte anlaştıklarını söyledi. Olağanüstü toplanan yönetimin bünyesinden başkan çıkarmak için çalıştığı öğrenilirken, adı geçen isimlerin ise Erhan Ergil ile yönetime dışarıdan davet edilecek olan ve son deplasman giderlerini karşılayan Abdullah Çıtışlı olduğu ifade edildi.