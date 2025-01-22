Beşiktaş zor virajda

BEŞİKTAŞ, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında bugün İspanyol ekibi Athletic Bilbao'yu ağırlayacak. Tüpraş Stadı'nda 18.30'da başlayacak karşılaşmayı Avusturya Futbol Federasyonu'ndan hakem Julian Weinberger yönetecek, mücadele TRT-1'den ekranlara gelecek. UEFA Avrupa Ligi'ne arka arkaya aldığı mağlubiyetlerle başlayan siyah-beyazlılar, oynadığı 6 maçta 2 galibiyet, 4 yenilgi yaşadı. Topladığı 6 puanla lig tablosunda averajla 28. sırada bulunan Beşiktaş, A.Bilbao'yu yenerek adını ilk 24 takım arasına yazdırıp play-off iddiasını son maça taşımak istiyor.

Ernesto Valverde yönetimindeki konuk ekip ise bu sezon Avrupa Ligi'nde oynadığı 6 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik alarak topladığı 16 puanla lider Lazio ile zirvenin ortağı konumunda. Organizasyonda bu sezon kalesinde yalnızca 2 gol gören İspanyol ekibi, 36 takım arasında en az gol yiyen ekip olarak dikkati çekiyor. Siyah-beyazlı takımda listede olmayan isimler Necip ve Chamberlain'nin yanı sıra sakatlığı süren Paulista ile Tayyip Talha yok.

OLE GUNNAR SOLSKJAER İLK SINAVINA ÇIKIYOR

BEŞİKTAŞ'IN yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, ilk maçına UEFA Avrupa Ligi'nde A.Bilbao karşısında çıkacak. 1 yılı opsiyonlu 2,5 sezonluk sözleşme imzalayan Norveçli teknik adam, taraftarlarla da buluma heyecanı yaşayacak. Daha önce Molde ve M.United'ı çalıştıran 51 yaşındaki teknik adam, Avrupa'da 67 maçta 34 galibiyet, 11 beraberlik ve 22 mağlubiyet yaşadı.