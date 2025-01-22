Muğla’da bilardo şöleni yaşandı

Türkiye Bilardo Federasyonu'na bağlı lisanslı sporcuların katıldığı Muğla İl Birinciliği müsabakaları bu yıl ilk kez Menteşe Gençlik Spor İl Müdürlüğüne ait bilardo tesisinde yapıldı. Geçen yıl Gençlik Spor il Müdürü Kazım Açıkbaş'ın destekleriyle yüzme havuzunun altında açılan tesiste yapılan turnuvaya rekor katılım sağlandı.

Organizasyonun Menteşe'de yapılması katılımın yüksek olmasında etkili olurken, özellikle uzak ilçelerden daha önceki turnuvalara gidiş-gelişte yaşanan sıkıntılar sonrasında şampiyonanın il merkezinde yapılmasının katılımı arttırdığı açıklandı. Bu yıl 61 bilardo sporcusunun katıldığı il birinciliği müsabakaları sonucunda Adem Yetkil şampiyon olurken, ikinci Hasan Altınbağ oldu. Üçüncülükleri ise Mustafa Bilgin ve Ahmet Yücel Özcan paylaştı.

ŞAMPİYONADA TEMSİL EDECEKLER

Turnuvanın ödül törenine katılan Gençlik Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Serkan Paçalı organizasyonun çok güzel geçtiğini ifade ederek bilardo sporunun daha da gelişmesi için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti. Turnuvada şampiyon olan Adem Yetkil de organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederken Muğla'da bilardonun gelişmesi için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti. Turnuva sonunda dereceye girenler Muğla'yı Türkiye Şampiyonası'nda temsil etmeye hak kazandı.