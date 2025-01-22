Petkim son 16 aşkına

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Aliağa Petkimspor, Play- In etabındaki üçüncü ve son maçta bugün İsrail temsilcisi Hapoel Holon'la karşı karşıya gelecek. Zorlu müsabaka İzmir temsilcisinin ev sahipliğinde Azerbaycan'da oynanacak. Bakü Sports Palace'taki mücadele saat 20.00'de başlayacak. İki takım da aldığı galibiyetlerle seride durumu 1-1'e getirirken, bugün oynanacak kritik randevuda galibiyete ulaşan ekip, adını son 16 turuna yazdırmanın sevincini yaşayacak. Aliağa Petkimspor, ev sahipliği yaptığı ilk müsabakayı 82-81 kazanmayı başarırken, konuk olduğu ikinci müsabakada ise Hapoel Holon'e 65-62 kaybetti.

ÇIKIŞINI SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Aliağa Petkim, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yakaladığı çıkışla Avrupa'da son 16 biletini almanın hesaplarını yapıyor. Ligde oynadığı son üç karşılaşmada ONVO Büyükçekmece'yi, Yalovaspor'u ve Bursaspor'u devirerek 3'te 3'e imza atan İzmir temsilcisi, bugün İsrail ekibini de saf dışı bırakarak yoluna emin adımlarla yürümenin hesaplarını yapıyor. Aliağa ekibinde başantrenör Burak Gören zor bir periyottan geçtiklerini ancak takıma galibiyet için güvendiğini ifade etti.