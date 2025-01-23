Trabzon’da işlem tamam

Trabzonspor yeni transferi Danylo Sikan'a kavuştu. Trabzon Havalimanı iç hatlar geliş salonunda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ukraynalı forvet, Trabzonspor'un büyük bir takım olduğunu ve hedefleri doğrultusunda bordo-mavili kulübü tercih ettiğini söyledi. Hangi mevkide oynayacağı yönündeki soruya genç oyuncu, "Hocamızla konuşacağız, hocamızın beni hangi pozisyonda kullanacağı hakkında tabi ki konuşacağız. Ancak orijinal pozisyon olarak soracak olursanız eğer santrfor pozisyonu oyuncusuyum. Ben de o pozisyonlarda hocamızın uygun göreceği yerlerde oynayacağım" diye cevap verdi. Trabzonspor'un, golcü oyuncu ile 3,5 yıllık sözleşme imzalayacağı ifade edildi.