Yeni hedef Sissoko

Trendyol Süper Lig'in flaş ekiplerinden Göztepe, yıldız adayı potansiyelli oyunculara yatırım yapmaya devam ediyor. Başarıya aç, genç ağırlıklı transfer politikasıyla futbol kamuoyunun büyük beğenisini kazanan Göz-Göz'ün yeni adresi Fransa oldu. Sarıkırmızılı kurmaylar, Stade de Reims'in 19 yaşındaki Malili santrforu Niama Pape Sissoko ile ilgileniyor. Göztepe'nin Sissoko'yu satın alma opsiyonuyla kiralamak için harekete geçtiği öğrenildi. Taraflar arasında, satın alma opsiyonunun rakamı ile ilgili müzakerelerin devam ettiği ifade edildi. Mali'deki Afrika futbol akademisinde eğitim gören Niama Pape Sissoko, Ocak 2024'te Fransa'ya giderek Ligue 1 ekibi Stade de Reims'e imza attı. Bu sezon Reims'in 3. ligde yer alan B takımında görev alan Sissoko, forma giydiği 7 karşılaşmada 5 kez fileleri havalandırdı. 50 bin Euro piyasa bedeli olan genç forvet, geçen sezon Fransa 1. Ligi'nde 2 maç, Fransa Kupası'nda da 1 karşılaşmada şans buldu. 2005 doğumlu oyuncunun transferi gerçekleşirse, Göztepe kadrosuna 4. Afrikalı futbolcuyu kadrosuna dahil etmiş olacak.

4. AFRİKALI OLACAK

Sarı-kırmızılı takımda şu an Malcom Bokele'nin Kamerun, Anthony Dennis'in Nijerya ve Isaac Solet'in Orta Afrika Cumhuriyeti vatandaşlığı bulunuyor. Sözleşmesi feshedilen David Datro Fofana Fildişi Sahilli asıllıydı.

18 MAÇTA 12 GOL ATTI

Reims ekibinde profesyonel olan Sissoko, takımına yaptığı skor katkısıyla dikkat çekiyor. Fransa ekibiyle toplamda 18 resmi karşılaşmaya çıkan Malili forvet, rakip fileleri 12 kez sarsarak önemli bir başarı elde etti.

ROMULO'DAN MESAJ VAR

Sözleşmesindeki satın alma opsiyonu kullanılarak Göztepe ile 2028 yılına kadar sözleşme imzalayan Brezilyalı forvet Romulo Cardoso, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Attığı gollerle birçok takımın gündemine giren yıldız golcü, "Göztepe taraftarları bu kulüpteki ilk günden beri yanımda olduğunuz ve beni desteklediğiniz için teşekkür ederim. Siz benim devam etmem için yakıtımızsınız. Büyük hayaller için birlikte savaşmaya devam edelim" açıklamasında bulundu. Kart cezasını tamamlayan genç Brezilyalı, pazar günü oynanacak Fenerbahçe maçında takımının en büyük hücum silahlarından biri olacak.

EMERSONN İLK İDMANINA ÇIKTI

Göztepe'nin Athletico Paranaense'den kadrosuna kattığı Emersonn Correia da Silva, İzmir ekibiyle ilk antrenmanına çıktı. 20 yaşındaki oyuncunun, hafta sonu oynanacak maçta kadroda yer alması bekleniyor. Teknik Direktör Stanimir Stoilov'un bu oyuncuya müsabakanın gidişatına göre ikinci yarıda şans vermesi tahmin ediliyor. Öte yandan sarı-kırmızılılar pazar günü konuk olacağı Fenerbahçe'yi mağlup ederek 2025 yılının ilk dış saha galibiyetini almayı hedefliyor.