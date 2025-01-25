Kara Kartal’da Chiesa sesleri

Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao zaferiyle moral bulan Beşiktaş, takıma yapacağı kanat takviyesi için düğmeye bastı. Yeni teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer sağ kanat için rotayı İngiltere'ye kırdı. Norveçli teknik adamın transfer listesinin ilk sırasına Liverpool forması giyen Federico Chiesa'yı yerleştirdiği öğrenildi. İngiliz ekibinde yeterli şansı bulamayan ve Ada'dan ayrılmayı planlayan İtalyan sağ kanat için Beşiktaş yönetimi devreye girdi.

SOLSKJAER DEVREYE GİRDİ

İtalyan basınında çıkan iddialara göre, Federico Chiesa'ya ülkesinin yanı sıra Beşiktaş'ın da ciddi ilgisi bulunuyor. Transferde önceliği İtalya'ya veren 27 yaşındaki futbolcu için eski kulübü Juventus'un da ilgisinin olduğu öğrenilirken, Norveçli teknik adam Solskjaer'in bizzat devreye girdiği öğrenildi. İtalyan yıldızı ikna etmeye çalışan Solskjaer, siyahbeyazlı yönetime oyuncunun mutlaka alınması yönünde rapor verdi. Daha önce Fiorentina'da da forma giyen Chiesa, geçtiğimiz yaz transfer döneminde Juve'den Liverpool'a transfer olmuştu.