Fırtına’da rota Ukrayna

Ara transferde Ukrayna pazarına yönelen Trabzonspor, 6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Shakhtar Donetsk'ten Danylo Sikan'ı kadrosuna katmıştı. Yine aynı takımdan sağ kanat oyuncusu Oleksandr Zubkov için temaslarını yoğun bir şekilde yürüten bordo-mavililerin, Dinamo Kiev forması giyen stoper Denys Popov ile de ilgilendiği ileri sürüldü. Ukrayna basını, Fırtına'nın 1.5 haftadır bu transferi bitirmek için uğraştığını yazdı. Bu sezon Dinamo Kiev ile toplam 22 maçta forma giyen 25 yaşındaki savunmacının piyasa değeri 4 milyon Euro olarak gösteriliyor.

'ELİMİZE BELGE ULAŞMADI'

Dinamo Kiev başkanı ise, şu an için Trabzonspor cephesinden henüz resmi bir belgenin ellerine ulaşmadığını açıkladı. Dinamo'nun ilk 11'inde değişmez isimler arasında yer alan Popov, 3 kez de Ukrayna A Milli Takım formasını giydi. Bordo-mavililerin stoper pozisyonu için de biri bu ülkeden olmak üzere birçok farklı oyuncuyla temaslarını sürdürdüğü de gelen bilgiler arasında.

EREN VE BARİSİC'İ GÜNEŞ İKNA ETTİ

Trabzonspor'da takımdan ayrılması gündemde olan sol bekler Eren Elmalı ve Barisic ile ilgili olumlu gelişmeler yaşandı. Eren için önce G.Saray ile anlaşıldı ama bu kulübün ilk olarak oyuncu ile temas kurması, anlaşmanın vetosuna neden oldu. Barisic için de R.Valadolid devreye girdi. Ancak Sivas maçı sonrası Teknik Direktör Şenol Güneş iki oyuncu ile görüşerek ayrılıklarına onay vermeyeceğini iletti. Barisic ve Eren bu güven ve destek için Güneş'e teşekkür ederek sadece takıma odaklanacaklarını söyledi.