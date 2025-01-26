Kadıköy’de kritik 90

Süper Lig'de şampiyonluk ve Avrupa Kupaları yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Fenerbahçe ve Göztepe, Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Zorlu mücadeleyi beINSports1 canlı olarak ekranlara getirecek. Ligde üst üste evinde Kasımpaşa ve Antalyaspor galibiyetleriyle büyük moral bulan Göz-Göz, Kadıköy'de yeni bir zafere imza atmak için kenetlendi. Haftaya 34 puanla 4. sırada giren İzmir ekibi iç sahadaki performansını bugün İstanbul'da da sürdürüp Avrupa iddiasını güçlendirmek istiyor. Geçen hafta lider Galatasaray'ın puan kaybettiği haftayı kayıpsız atlatarak zirve ile puan farkını 6'ya indiren sarı-lacivertli ekip ise üç puandan başka bir şey düşünmüyor.

ROMULO TAKIMA DÖNÜYOR

Göztepe'de cezası sona eren Brezilyalı golcü Romulo Cardoso ilk on birdeki yerine dönerken yeni transfer Emersonn'un da takıma dahil olması teknik ekibin elini güçlendirdi. Fenerbahçe'nin yeni transferi Brezilyalı stoper Diego Carlos'un da bugün ilk kez Kadıköy'e çıkması bekleniyor. F.Bahçe'nin orta sahası İsmail, 3 hafta sonra forma giyebilecek.

FENER'DE 4 EKSİK VAR

Sarı-lacivertli takımda uzun süredir takımdan ayrı kalan Jayden Oosterwolde ve Becao'nun yanı sıra kaleci Livakovic ve son olarak Mert Müldür sakatlıkları dolayısıyla forma giyemeyecek. Hırvat kalecinin yerine yine İrfan Can Eğribayat'ın ilk on birde formayı giymesi bekleniyor.

SZYMANSKİ CEZA SINIRINDA

Fenerbahçe'nin Polonyalı orta sahası Sebastian Szymanski, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarılacivertli genç oyuncu, bugün kart görmesi durumunda Çaykur Rizespor karşısında forma giyemeyecek.

RAKAMLARDA F.BAHÇE ÖNDE

Tüm Türkiye bugün Kadıköy'deki dev maça kilitlenirken, konuk Göztepe'nin Fenerbahçe'ye şansı tutmuyor. Son 25 yılda Fenerbahçe ile Türkiye Kupası dahil olmak üzere deplasmanda 9 maça çıkan Göz-Göz 2 kez kazandı, 1 kez berabere kaldı, 6 müsabakayı ise kaybetti. Bu süreçte 16 Nisan 2000'de Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 3-2 yenen Göztepe, 21 Şubat 2021 yılında da sahadan 1-0 galip ayrıldı. 14 Aralık 2002 senesinde ise İstanbul'dan golsüz beraberlikle ayrılan İzmir ekibi, diğer müsabakaları kaybetti.

"ROMULO'YU ALAMAZLAR"

Göztepe yönetimi, Brezilyalı yıldız golcü ile ilgili çıkan transfer dedikodularına cevap verdi

Göztepe'nin geçtiğimiz hafta içinde satın alma opsiyonunu kullanarak bonservisini aldığı Romulo Cardoso ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Sarı-kırmızılı ekip ile harikalar yaratan Brezilyalı golcünün ismi Beşiktaş ve Galatasaray'dan sonra Fenerbahçe ile de anılmaya başlayınca, Göztepe cephesinden jet yanıt geldi. Sportif Direktör Ivan Mance, "Romulo'yu kış döneminde satma gibi bir planımız yok. Gelecekte Romulo'nun büyük olasılıkla en iyi 5 ligden birine transfer olacağını düşünüyorum. Bu bağlamda, herhangi bir Türk kulübünün, bu 5 ligden halihazırda reddedilen tekliflerle rekabet edebilmesi beni şaşırtır" diye konuştu.

'İNANMAYIN'

Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil ise transfer iddialarını kesin bir dille yalanladı. Mehmet Sepil, "Romulo'nun Fenerbahçe ile alakalı çıkan haberlerini hayretle ve gülerek izliyoruz. Maç var diye böyle yapıyorlar, inanmayın" ifadelerini kullandı.

GÜRSEL AKSEL'E İLAVE KOLTUK

Göztepe'nin bu sezon rakiplerine geçit vermediği Gürsel Aksel Stadı'nda hummalı bir çalışma yapılıyor. Stadın Doğu tribününe ilave koltuk montajı başladı. Doğu tribüne 3 kat daha çıkılarak, kapasitenin 800 kişi daha artırılması bekleniyor. 19 bin 700 kişi kapasiteli Gürsel Aksel Stadı'nın bu düzenlemeyle kapasitesinin 20 bin 500 civarı olması bekleniyor. Öte yandan taraftarlar, koltuksuz kale arkası projesinin de bir an önce hayata geçirilmesini bekliyor.