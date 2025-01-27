Tire teslim oldu

NESİNE 3. Lig 2. Grup'ta, ligin ikinci yarısına deplasmanda 1-0'lık Kelkit Hürriyetspor galibiyeti ile başlayan Tire FK, evinde konuk ettiği Silivrispor karşısında sahadan 3-1'lik yenilgiyle boynu bükük ayrıldı. 32'de, Akakan kafayla takımını deplasmanda öne geçirdi 0-1. 34'te çalımlarla ceza alanına sokulan Murat net pozisyonda çerçeveyi bulamadı. İlkyarı 1-0 konuk ekip Silivrispor'un üstünlüğü ile kapandı. 60'da, Serhat şık bir vuruşla beraberliği sağladı 1-1. 71'de Tahsin kaleci Fatih'i mağlup ederek skoru 2-1'e taşıdı. 90+5'te, Kadircan kaleci Fatihin önde olmasından faydalanarak aşırma bir vuruşla skoru ilan etti: 1-3.