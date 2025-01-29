Beşiktas’ta rota Fati

Süper Lig'de zirve yarışında iddiasını ortaya koymak isteyen Beşiktaş, transferde yönünü İspanya'ya çevirdi. Ara transfer döneminde önceliğini kanat forvet olarak belirleyen Kara Kartal, bu doğrultuda Barcelona'da yedek kulübesine hapsolan Ansu Fati'yi gündemine aldı. Siyah-beyazlıların, 22 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği belirtildi. Katalan devinde beklenen patlamayı bir türlü yapamayan Ansu Fati'ye daha önce Fenerbahçe'nin de ilgisinin bulunduğu ifade edilmişti.

CENGİZ TARTIŞMASI

Bu arada Beşiktaş'ın her konuda anlaşmaya vardığı Cengiz Ünder transferinde detaylar ortaya çıktı. 1.5 yıllığına kiralanacak olan milli oyuncunun opsiyonu sosyal medyada büyük tepki çekti. Fenerbahçe'de süre bulamayan ve Beşiktaş'a önerilen Cengiz Ünder 1.5 yıllığına kiralanıyor. Fenerbahçe'den yıllık 4.2 milyon Euro kazanan Cengiz Ünder'in maaşının neredeyse tamamının Beşiktaş tarafından ödenmesi siyah-beyazlı taraftarların tepkisini çekti. Cengiz Ünder'in performansından memnun kalınması durumunda ise Beşiktaş, Fenerbahçe'ye 6 milyon Euro ödeyip bonservisini alabilecek.