Hedef Minchev

Trendyol 1. Lig'de deplasmanda Sakaryaspor'u 2-1 yenerek çıkışa geçen Manisa FK, bu hafta evinde oynayacağı Fatih Karagümrük maçına da mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanırken, diğer taraftan transfer çalışmalarına devam ediyor. Göztepe'nin eski stoperi Dino Arslanagic'i renklerine bağlayan siyah-beyazlılar Ümraniyespor ile sözleşmesini fesheden Bulgar forvet Georgi Minchev'i kadrosuna katmak için de harekete geçti. Maaşı ödenmediği için İstanbul ekibinden ayrılan ve bonservis sorunu olmayan 29 yaşındaki forvetle, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi takımlarının da ilgilendiği öğrenildi. Forvet bölgesinde eksikliği bulunan ve santrforu Kwasi Wriedt ile yollarını ayıran Ege ekibi, Minchev transferini kısa sürede bitirmeyi planlıyor. Bu sezon 18 maçta 6 gol atan deneyimli futbolcu, Litex Lovech, Tsarsto Salo, CSKA Sofia, Lokomotiv Plovdiv, Riga, Auda ve AEL Limasol'da da top koşturdu.

ZİRVEYE KÖK SÖKTÜRDÜ

Öte yandan siyah-beyazlılar bu sezon zirve mücadelesi veren rakiplerine kök söktürdü. İkinci sırada yer alan Fatih Karagümrük'ü sezonun ilk yarısında deplasmanda 2-0 mağlup eden Ege ekibi, şu an Süper Lig mücadelesi veren Kocaelispor, Erzurumspor, Bandırmaspor ve Gençlerbirliği'ni de yenmeyi başardı. Şu an ligde ilk 7 içinde bulunan 5 takımı yenmeyi başaran Manisa FK, 5'nci İstanbulspor'a ise 2 maçta da boyun eğdi. Hakan Şapçı'nın öğrencileri, 7. basamaktaki Çorum FK'ya da ilk yarıda 1-0 mağlup oldu. Zirve yarışı veren takımlara karşı çok kritik galibiyetler alan Manisa FK, Karagümrük'ü bir kez daha gözüne kestirdi.