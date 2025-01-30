Romulo’ya açık çek

Trendyol Süper Lig'de üst sıraları zorlayan Göztepe, her fırsatta yıldız forveti Romulo Cardoso'yu satmayacağını dile getirse de transfer tekliflerinin ardı arkası kesilmiyor. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ardından Beşiktaş da çılgın bir teklifle Göz-Göz'ün kapısını çalmaya hazırlanıyor. Fenerbahçeli Cengiz Ünder'den son anda vazgeçen siyah beyazlılar, bu sezon Süper Lig'de fırtına gibi esen Göztepe'nin Brezilyalı golcüsü Romulo'yu gözüne kestirdi. İzmir ekibi geçtiğimiz günlerde satın alma opsiyonunu kullanarak Romulo'yu takımda tutmuştu. Ancak bu hamle de siyah beyazlıları durduramazken, Romulo'yu satın alma opsiyonuyla kiralayarak kadrosuna katma niyetinde.

GOLCÜ TAKASI DA ÖNERİLDİ

Beşiktaş'ın hazırladığı teklife göre satın alma opsiyonundaki miktarı Göztepe Kulübü belirleyecek. Siyah beyazlı yönetim, geleceğin yıldızlarından Mustafa Erhan Hekimoğlu'nu da sezon sonuna kadar kiralık olarak Göztepe'ye vermeyi teklif edecek. Ön şartların kabul edilmesi durumunda Göztepe'nin, Romulo için belirleyeceği satın alma opsiyonundaki bonservis bedeli transferde belirleyici olacak. Oynadığı 17 maçta 9 gol, 7 asist yaparak ara transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan 22 yaşındaki futbolcuya yurtdışından da teklifler vardı.

SAKAT OLAN KUBİLAY TAKIMA GERİ DÖNDÜ

Süper Lig'de sezonun hemen başında yaşadığı talihsiz sakatlık sonrası uzun süre takımdan ayrı kalan Kubilay Kanatsızkuş takıma geri döndü. Ligin 4. haftasından sonra çapraz bağ ameliyatı olan golcü oyuncu takımla birlikte çalışmalara başladı. Ağır bir sakatlık geçiren deneyimli oyuncunun en kısa zamanda hazır hale geleceği belirtildi. Deneyimli futbolcu, özellikle geçen sezon 1. Lig'de yaptığı sürpriz katkılarla alkış almıştı. Takımda Solet ve Taha'nın ise sakatlıkları devam ediyor.

SEPİL VE MANCE VETO ETMİŞTİ

Göztepe'nin geçten hafta sonu Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı maç öncesi Romulo ile ilgili çıkan transfer iddialarına Göztepe yönetiminden jet yanıt gelmişti. Hem Onursal Başkan Mehmet Sepil, hem de Ivan Mance, Brezilyalı oyuncuyu şu an hiçbir kulübe satmayı planlamadıklarını ifade edip, transferi veto etmişti.