  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Spor Petkim kayıp

Petkim kayıp

Geçen hafta Darüşşafaka’ya yenilen İzmir ekibi, Mersin’e de teslim oldu. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 17. haftasında Mersinspor’u konuk eden Aliağa Petkimspor, rakibine direnemedi. Aliağa, bu sonuçla üst üste 2. yenilgisini alarak Play-Off yarışında geride kaldı.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Petkim kayıp

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Aliağa Petkimspor, sahasında Mersinspor'a mağlup oldu: 77-85. Üst üste üç maç kazandıktan sonra geçen hafta deplasmanda Darüşşafaka Lassa'ya mağlup olan İzmir temsilcisi, bu sonuçla üst üste ikinci yenilgisini alarak Play-Off yolunda yara aldı. Müsabakaya iki takım da pota altından bulduğu sayılarla başladı. Karşılıklı basketlerle geçen ilk periyotu 24-22 konuk ekip kazandı. İkinci çeyrekte Mersinspor oyuna ağırlığını koydu. Dış atışlarda da etkili olan konuk ekip, savunmasını sertleştirerek Petkim'e sayı şansı da tanımadı. Mersin ekibi, devreye 41-32 önde girdi.

ALİAĞA RAKİBİNE YETİŞEMEDİ

Üçüncü periyota Petkimspor oldukça istekli başladı. Aradaki farkı hızla kapatan Petkim karşısında oyuna ağırlığını bir kez daha koyan Mersin rakibine izin vermedi. Aliağa Petkim, rakibi karşısında sayı bulmakta bir hayli zorlandı. Mersinspor son bir dakika kala farkı çift hanelere kadar çıkardı. Mersinspor, son bölüme dokuz sayı farkla 63-54'lük skor avantajıyla girdi. Dördüncü çeyrekte de Mersinspor üstünlüğü vardı. Petkimspor elinden geleni yapsa da rakibini yakalayamadı. Aliağa Petkim, müsabakadan 85-77 mağlup ayrıldı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA