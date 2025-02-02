Petkim kayıp

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Aliağa Petkimspor, sahasında Mersinspor'a mağlup oldu: 77-85. Üst üste üç maç kazandıktan sonra geçen hafta deplasmanda Darüşşafaka Lassa'ya mağlup olan İzmir temsilcisi, bu sonuçla üst üste ikinci yenilgisini alarak Play-Off yolunda yara aldı. Müsabakaya iki takım da pota altından bulduğu sayılarla başladı. Karşılıklı basketlerle geçen ilk periyotu 24-22 konuk ekip kazandı. İkinci çeyrekte Mersinspor oyuna ağırlığını koydu. Dış atışlarda da etkili olan konuk ekip, savunmasını sertleştirerek Petkim'e sayı şansı da tanımadı. Mersin ekibi, devreye 41-32 önde girdi.

ALİAĞA RAKİBİNE YETİŞEMEDİ

Üçüncü periyota Petkimspor oldukça istekli başladı. Aradaki farkı hızla kapatan Petkim karşısında oyuna ağırlığını bir kez daha koyan Mersin rakibine izin vermedi. Aliağa Petkim, rakibi karşısında sayı bulmakta bir hayli zorlandı. Mersinspor son bir dakika kala farkı çift hanelere kadar çıkardı. Mersinspor, son bölüme dokuz sayı farkla 63-54'lük skor avantajıyla girdi. Dördüncü çeyrekte de Mersinspor üstünlüğü vardı. Petkimspor elinden geleni yapsa da rakibini yakalayamadı. Aliağa Petkim, müsabakadan 85-77 mağlup ayrıldı.