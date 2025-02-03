Ogün Altıparmak hayata veda etti

FENERBAHÇE ve A Milli Futbol Takımının eski futbolcusu, teknik direktör Ogün Altıparmak, 86 yaşında hayatını kaybetti. Fenerbahçe'de 1963-68 ve 1969-71 yılları arasında forma giyen Altıparmak, 4 Türkiye Ligi, 1 Türkiye Kupası, 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 1 TSYD Kupası, 1 Atatürk Kupası, 1 Spor Toto Kupası ve 1 Balkan Kupası şampiyonluğu yaşadı. Süper Lig'de sarı-lacivertli formayla gol krallığı da yaşayan Altıparmak, 1986-1988 yıllarında Fenerbahçe'de yöneticilik de yaptı.

F.Bahçe kulübüdün başsağlığı mesajı yayımlarken Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde bugün saat 14.30'daki Altıparmak için bir tören düzenlenecek. Altıparmak'ın cenazesi, Erenköy Galip Paşa Camisi'nde kılınacak namazdan sonra Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, hayatını kaybeden Fenerbahçe ve A Milli Futbol Takımının eski futbolcusu Ogün Altıparmak için başsağlığı mesajı yayımladı. Bakan Bak, mesajında " Türk futbolunun ve Fenerbahçe'nin kıymetli isimlerinden Ogün Altıparmak'ın vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve spor camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.