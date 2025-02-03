Trabzonspor’da rota Carrascal

SÜPER Lig'de önceki gün Kayseri deplasmanından 1 puanl a ayrılan Trabzonspor'un dış saha kabusu sürerken yönetim transfer için girişimlerini hızlandırdı. Danylo Sikan'ı renklerine bağlayan ve son olarak Donetsk formasını giyen Oleksandr Zubkov transferini bitirin bordo-mavililer Dinamo Moskova'dan Jorge Carrascal içinde harekete geçti. Kolombiyalı orta saha oyuncusu için kulübü Dinamo Moskova ile pazarlık masasına oturan Karadeniz ekibinin bu transferi de hafta içinde gerçekleştirmesi bekleniyor. Bu arada Bellona Kayserispor beraberliği ile Trabzonspor'un deplasman galibiyet hasreti de 260 güne çıktı. Trabzonspor, iç sahada 10 müsabakada 6 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet ile 21 puan toplayarak maç başına 2.1 puan ortalaması yakaladı. Karadeniz ekibi, dış sahada 10 maçta ise 5 beraberlik, 5 mağlubiyet ile 5 puan toplarken, 0.5 puan ortalaması ile düşük bir oranda kaldı.