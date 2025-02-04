Denizlispor karışık

Denizlispor'da Başkan Erhan Ergil ile denetim kurulu üyesi ve hukuk işleri sorumlusu Uğur Şimşek'in kulüp binasında yumruklaşmasının yankıları sürerken, olayın perde arkasındaki gelişmeleri anlatan Uğur Şimşek, kulüpteki görevlerinden istifası sonrası giderayak bombaladı. Yeni Asır'a özel açıklamalarda bulunan Şimşek, "Bu sadece bir başkanın bir denetleme kurulu üyesine saldırmasından çok daha öte bir mesele. Anadolu kulüplerinin içine düştüğü sistematik çöküşün ve hukuksuzluğun bir yansımasıdır. Yönetim kurulları göstermelik hale gelmiş, tüm yetki bir başkan veya birkaç kişinin elinde toplanmış, borçlar ise usulsüz temlik işlemleriyle rant aracına dönüştürülmüştür. Kulüp eski başkan Ahmet Yalın Yıldırım tarafından yönetiliyor. Erhan Ergil ise hiçbir şey yapamıyor. Azıcık şerefi olan gider. Kulüpler, ekonomik olarak batağa saplanmış ve kamuoyu nezdinde güven kaybetmiştir" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

BARDAĞI TAŞIRAN DAMLA

Kulüplerde yasa ile belirlenen denetim mekanizmalarının sıkı şekilde uygulanması gerektiğine dikkat çeken Şimşek, "Kulüpleri zarara uğratanlar hem hukuki hem de cezai sorumluluk taşımalı. Aksi takdirde kulüpler yalnızca belirli çevrelerin rant sağladığı yapılar olmaya devam eder. Ergil'in eski teknik direktörler ve yardımcıları ile yapılan sözleşmenin feshedildiğini bilmesine rağmen kulüpte yetkisi bulunmayan Ahmet Yalın Yıldırım'ın talimatıyla haksız bir senet imzalayıp, tazminat ödenmesini taahhüt etmesi, benim için bardağı taşıran son damla olmuştur. Tartışmaları alevlendiren konulardan biri de bu senet işi olmuştur" dedi.