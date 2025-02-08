Fırtına’da rota Ugrinic

Avrupa biletini kaçırmak istemeyen Trabzonspor, ara transferde gaza bastı. Ukrayna'dan önemli isimlerle kadrosunu güçlendiren bordo-mavililer, orta saha transferinde ise gündemine Young Boys forması giyen İsviçreli oyuncu Filip Ugrinic'i aldı. Transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala Trabzonspor girişimlerini hızlandırmış durumda.

FİYAT ARAŞTIRMASI YAPILDI

Sikan ve Zubkov'u kadrosuna kattıktan sonra orta saha transferine yoğunlaşan Bordo-Mavililer son olarak Young Boys'tan 26 yaşındaki oyuncuyu gündemine aldı. İzleme ekibinin, gözlemleyip olumlu rapor verdiği Ugrinic için henüz resmi teklif sunulmasa da fiyat araştırması yapıldı. İlerleyen günlerde İsviçre ekibi Young Boys ile masaya oturmaya hazırlanan Trabzonspor'un bu transfer için 3-4 milyon Euro bütçe ayırdığı öğrenildi. Young Boys ile 2026 yılına kadar geçerli sözleşmesi olan 26 yaşındaki İsviçre Millî Takımı oyuncusu, bu sezon forma giydiği 31 maçta 4 gol atıp, 3 asist yaptı.

HUGO VETLESEN BEKLEMEYE ALINDI

Trabzonspor, Club Brugge'ün 24 yaşındaki Norveçli yıldızı Hugo Vetlesen'i de listeye dahil etti. Belçika basınında yer alan haberlere göre Vetlesen, Trabzonspor'un yakın takibinde ve Club Brugge'den ayrılmayı düşünebileceği ifade ediliyor. Bu sezon 5'i Şampiyonlar Ligi olmak üzere 27 maçta forma giyen Norveçli oyuncunun hem 8 numara hem de 10 numara ve sağ kanat pozisyonlarında görev alabilmesi nedeniyle tercih edilebileceği kaydedildi. Piyasa değeri 6 milyon Euro olarak gösterilen genç oyuncunun cevabı bekleniyor.