Arkas havalı Altekma yaralı

Efeler Ligi'nin 21. haftasında İzmir ekipleri kritik maçlara çıktı. Arkas Spor deplasmanda karşılaştığı Alanya Belediyespor'u 3-2'lik setlerle mağlup etti. İzmir temsilcisi mücadeleye istediği gibi başlayamazken, ilk seti 25-19 kaybetti. İkinci sette kendine gelen lacivert- beyazlılar 25-20'lik skorla müsabakaya denge getirdi. İzmir temsilcisi üçüncü sette de rakibine fırsat vermezken yine 25-20'lik skorla 2-1 öne geçti. Dördüncü seti Alanya 25-18'lik skorla kazanırken, beşinci sette Arkas Spor rakibini 23-21 yendi ve 3-2'lik skorla sahadan galibiyetle ayrıldı. Altekma ise sahasında İstanbul Gençlik'e 3-1'lik skorla diş geçiremedi. İzmir ekibi ilk seti 13-25, ikinci seti 15-25 kaybetti. Üçüncü sette rakibini 25-22 yenen Altekma, son sette İstanbul ekibine diş geçiremedi ve sahadan 3-1'lik yenilgiyle ayrılmaktan kurtulamadı.