Fenerbahçe’de kabus sürüyor

FENERBAHÇE'DE sakatlık kabusu devam ediyor. Son iki maçta tam beş oyuncusunu kaybeden sarı-lacivertliler, büyük bir kadro sıkıntısıyla karşı karşıya. Türkiye Kupası'nda üç stoperini sakatlığa kurban veren Fenerbahçe, Süper Lig'de Alanyaspor karşısında da bir stoper ve bir orta saha oyuncusunu kaybederek adeta revire döndü. Djiku, Diego ve Yusuf Akçiçek'in ardından Çağlar'ın sakatlanması teknik heyeti zor durumda bıraktı. Sakatlık kabusu bununla da bitmedi. İsmail Yüksek, arka adalesinde yaşadığı problem nedeniyle oyuna devam edemedi. Avrupa Ligi'nde Anderlecht ile iki önemli maça çıkacak olan sarı-lacivertliler, ligde ise önce Kasımpaşa'yı konuk edecek, ardından 23 Şubat'ta lider G.Saray ile deplasmanda kritik bir derbi oynayacak. Avrupa kadrosunda yer alan Djiku, Çağlar ve İsmail'in Belçika ekibi karşısında forma giymesi beklenmezken, Mert Müldür'ün görev yapması bekleniyor.