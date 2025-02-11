Trabzon’a 20’lik stoper

TRANSFER çalışmalarına devam eden Trabzonspor'da önemli bir gelişme yaşandı. Kadrosunu Danylo Sikan, Oleksandr Zubkov ve Mustafa Eskihellaç ile güçlendiren bordo-mavililer, savunma bölgesini güçlendirmek için transfer döneminin son gününde atağa geçti. Karadeniz temsilcisi 20 yaşındaki savunma oyuncusu Sadibou Sane'yi gündemine aldı. Fransa'nın Metz takımında forma giyen 20 yaşındaki stoper Sadibou Sane'nin adının bordo-mavili kulüple geçtiği öne sürüldü. Bu sezon Fransa Ligue 2'de Metz'le 16 karşılaşmaya çıkan Sane, stoperin yanı sıra aynı zamanda sağ bekte de forma giyebiliyor. Bordo-mavili Karadeniz temsilcisinin transferi bitirmek için yoğun bir çaba sarf ettiği kaydedildi.

SÖZLEŞMESI DEVAM EDIYOR

Senegalli genç savunmacı Sadibou Sane'nin Fransız kulübüyle sözleşmesi Haziran 2028'de sona erecek. Bordo-mavili kurmaylar, teknik direktör Şenol Güneş'in de kadroda görmek istediği Sane transferini olumlu sonuçlandırarak kalan maçlara daha güçlü bir kadroyla çıkmanın hesaplarını yapıyor.