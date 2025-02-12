Uğurlu ile ilgili kumar iddiası

Şubat 2025'te hakemliği bıraktığını açıklayan FIFA kokartlı hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun istifasının perde arkası ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Uğurlu'nun bir kumarhanede çekilmiş görüntülerinin MHK'ye ulaştığı kendi masraflarını karşıladığına dair belge sunamamasının istifa sürecini tetiklediği öne sürüldü. MHK'nın, Kuzey Kıbrıs'ta çekildiği iddia edilen bu görüntünün görüntülerin gerçek olup olmadığını incelettiği yapılan teknik incelemenin ardından görüntülerin montaj olmadığı tespit edildiği öğrenildi. Bununla ilgili MHK'nin "Bu senin özel hayatın, biz buna karışmayız. Ancak bu otelde kendi paranla kaldığını kanıtla, bir belge ibraz et." dediği öne sürülürken Uğurlu'nun otelde kendi parasıyla kaldığını belgeleyemediği gelen haberler arasında. Bunun yanı sıra, internet sitelerinde hakemin Kuzey Kıbrıs'ta bulunduğuna dair herhangi bir resmi kaydın da bulunmadığı haberleri de yer aldı.