Göztepe’de 100. yıl coşkusu başlıyor

Türk futbol tarihinin en köklü camialarından biri olan Göztepe, 100. yıl ateşini bugün resmen yakacak. 14 Haziran 1925'te kurulan Göztepe bu sene 100. yaşına girerken, sarı-kırmızılı camia bu anlamlı yıldönümünü bugün Gürsel Aksel Stadı'nda yapacağı programla tanıtacak. Saat 12.00'de başlayacak organizasyonda önce bu özel yılın anısına kulübün başarılarla dolu tarihi sporseverlere yansıtılacak. Göztepe'nin köklü geçmişi ve geleceğe dair vizyonu da tanıtılacak. Tek bir kutlama töreni ile sınırlı kalmak istemeyen İzmir ekibi, kutlamaları 14 Haziran tarihine kadar yaymayı planlıyor. Şehrin çeşitli yerlerinde yapılacak konserler, etkinlikler ile coşkuyu üst seviyeye çıkartmak isteyen kurmaylar, Gazapizm, Zeynep Bastık, Zeze, Levent Yüksel, Ben Fero gibi Göztepe ile özdeşleşmiş sanatçılar ile taraftara karnaval yaşatmak istiyor.

GÖZ-GÖZ'ÜN İKİNCİ YÜZYILI

Göztepe'nin 100. yılına özel olarak üretilen formalar ve yine bu sezona özel tasarlanıp taraftarın oylarıyla belirlenen logo da etkinlikte görücüye çıkarılacak. Sadece geçmişin ön plana çıkarılmayacağı günde Göztepe Spor Kulübü'nün ikinci yüzyılına girerken hedefleri vurgulanacak. Özellikle taraftarlarla birlikte dayanışmanın önemle vurgulanacağı 100. yıl organizasyonlarının geniş kitlelere yayılması için de çalışmalar yapılacak.