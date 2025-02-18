Göz-Göz’de rotasyon

Trendyol Süper Lig'de haftayı Bay geçiren Göztepe'de rotasyon hazırlığı var. Bu hafta Kayserispor ile kozlarını paylaşacak İzmir ekibinde teknik direktör Stanimir Stoilov'un ilk 11'de değişiklikler yapacağı öğrenildi. Kart cezalısı Heliton yerine Furkan Bayır'ı 11'e monte etmeyi düşünen Bulgar teknik adam, orta sahaya Tijanic'i yerleştirecek.

Ön bölgede sakatlığını atlanan Juan ile Kubilay'ı 11'de başlatmak isteyen Stoilov'un, son Bodrum FK maçında uzun süre sonra ilk 11'de başlayan Ahmed Ildız'ı da yine 11'de başlatmayı düşündüğü gelen bilgiler arasında. Tecrübeli teknik adam, son haftalarda yaşanan puan kayıpları nedeniyle kadroyu oluştururken temkinli davranıyor. Hedefini Avrupa olarak belirleyen sarı-kırmızılıların çalıştırıcısının oyuncuların formuna göre sürekli kadroyu şekillendirdiği ve kimseye ilk 11 için söz vermediği ifade edildi. Son haftalarda sakatlıklar ve cezalar nedeniyle ligde zorlanan İzmir ekibi, Kayserispor karşısında rotasyonlu kadro ile 3 puan arayacak.

'OYUNCULAR İSTEDİĞİMİZ HER ŞEYİ YAPIYOR'

SÜPER Lig'de haftayı bay takım olarak geçiren ve 35 puanla 6. sıraya gerileyen Göztepe'nin teknik patronu Stanimir Stoilov, ülkesi Bulgaristan medyasına konuştu. Kulüpte bir teknik adam ve futbolcunun isteyeceği her şeyin olduğunu belirten Stoilov, "Özellikle tesislerimizde çok ekipmanımız var. Futbolcuların yaşadığı herhangi bir sağlık sorunu ya da ağrı kontrolü için bir çok ekipmana sahibiz. Oyuncularımız istediğimiz her şeyi yapıyor. Ben haklı çıkmak için laf kalabalığı yapmıyorum. Bu bana uygun değil. Çünkü er ya da geç kurallara uymak zorundayız. Yoksa bulunduğunuz seviyeden düşersiniz. Burada oyunun yükümlülükleri çok büyük" diye konuştu.

ROMULO'NUN DURUMU NET DEĞİL

GÖZTEPE'NİN bu sezonki en önemli isimlerinden biri olan Romulo Cardoso'nun bir süre daha sahalardan uzak kalacağı bildirildi. Taha Altıkardeş, Koray Günter ve devre arasında takıma katılan hücum oyuncusu Emerson Correia'nın ise 2-3 hafta daha sahalardan uzak kalması bekleniyor. Tecrübeli çalıştırıcı Stoilov ise son oynanan Bodrum FK karşılaşmasında hücum hattındaki eksikler nedeniyle ofansif orta saha oyuncusu Kuryu Matsuki'yi forvete çekip geçici bir çözüm üretmişti.

SARI-KIRMIZILILARDA PAROLA 'GALİBİYET'

GÖZTEPE, önümüzdeki hafta sonu Kayserispor ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Bu sezon deplasmanlarda bir türlü istediği başarıyı yakalayamayan İzmir temsilcisi, 11 karşılaşmada 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak hanesine sadece 6 puan yazdırabildi. Deplasmanda ligin en başarısız 6. takımı olan Göz-Göz, hafta sonu Kayseri karşısında kötü gidişe 'dur' diyerek çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor. Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov'un bu maç için parolasının 'mutlak galibiyet' olduğu ifade edildi.