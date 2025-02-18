NESİNE 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 9 maçtır bileği bükülmeyen lider rakibi Balıkesirspor'u evinde 2-0 mağlup eden ve zirvede rakibiyle puanları eşitleyen Muğlaspor'da keyifler yerinde. Ligde üst üste 4. galibiyetini alan, yenilmezlik serisini de 7 maça çıkaran Muğla şampiyonluk ateşini yaktı. Profesyonel lige 3 yıllık aranın ardından döndükten sonra sezona stat sıkıntısıyla başlayan, tribünleri yıkılan evi Muğla Atatürk Stadı'nda maçlarını portatif tribünlerle az sayıda taraftarının desteğiyle oynamak zorunda kalan yeşil-beyazlılar zorluklara rağmen pes etmedi. Bitime 10 hafta kala 39 puanla zirve ortağı olan Muğlaspor, olası puan eşitliği durumunda Bal-Kes'ten ikili averaj üstünlüğünü de aldı.