Altekma’dan erken veda

2025 Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final etabı dün yapılan maçlarla başladı. Voleybol Efeler Ligi'nin İzmirli temsilcilerinden Altekma, günün ilk maçında Halkbank ile karşı karşıya geldi. İlk sete iyi başlayan Altekma, rakibinin hızlı hücumlarına çare bulamayınca geriye düştü ve 25-17 ile 1-0 geriye düştü. İkinci sette reaksiyon gösteren İzmir ekibi, baştan sona üstün götürdüğü bu seti 25-18 alarak durumu 1-1 yaptı. Dengede giden üçüncü setin son bölümünde geriye düşen Altekma, 25-19'luk skorla bu seti kaybetti. Son sete Altekma iyi başlasa da Halkbank çabuk toparlandı ve bu set de 25-16 sona erdi. Maçı 3-1 kaybeden İzmir temsilcisi, bu sonuçla kupaya çeyrek finalde veda etti