Türkoğlu’ndan Fener’e uyarı

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA EuroBasket 2025 Elemeleri B Grubu'nda oynayacakları İtalya ve İzlanda karşılaşmaları öncesinde düzenlenen medya günü etkinliğinde basın mensupları ile bir araya geldi. Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Şubat ayının kendileri için güzel geçtiğini belirterek, "Kadın milli takımımız bizi gururlandırdı. Türkiye Kupası'nı çok değerli şehirlerimizden Şanlıurfa'da organize ettik" dedi.

Erkek Basketbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi garantilediğini hatırlatan Türkoğlu, Milli Takım'a oyuncu göndermeyen Fenerbahçe'yi de uyardı. Sürecin bu kadar uzamasının kendilerini şaşırttığını aktaran Türkoğlu, "Bu noktalara gelinmesi bizim istemediğimiz bir süreç. Yaza kadar takip edeceğiz. Avrupa Şampiyonası'na giderken bu tutum aynı şekilde devam ederse yönetimsel olarak yaptırımlarımız konusunda, sporcularımıza da aynı şekilde olmak üzere hiçbir şeyden çekinmeyeceğimizi duyurmak isteriz. Biz bazı şeylerin iletişimle ve zamanla doğrulacağına inandık" dedi.

CEDİ: İYİ PERFORMANSLA KAZANMAK İSTİYORUZ'

Takım kaptanlarından Cedi Osman, İtalya'ya karşı oynamanın her zaman önemli olduğunu ifade etti. Zor bir maç olacağını kaydeden Cedi, "Takım olarak taraftarlarımızın önünde çok iyi performans sergileyerek galip gelmek istiyoruz. Hem bizim için hem de milli takımımız için bir artı. Sonuçta burada her pencerede oynayabilmek çok önemliydi. Özellikle hedefe ulaştığımız için de çok mutluyuz" diye konuştu.