Galatasaray Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu

Futbolsevelerin merakla beklediği Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için geri sayım başladı. Türkiye Futbol Federasyonu derbisi yabancı bir hakemin yöneteceğini açıkladı.

DERBİNİN HAKEMİ BELLİ OLDU

Galatasaray-Fenerbahçe maçını Sloven hakem Slavko Vincic'in yöneteceği duyuruldu.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek karşılaşma için yabancı hakem atanması dikkat çekerken, Vincic'in geçmişi futbol kamuoyunda tartışmalara neden oldu.

SLAVKO VINCIC UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Sloven hakem Vincic'in isminin açıklanmasının ardından geçmişte yaşadığı skandal yeniden gündeme geldi. 2020 yılında Bosna Hersek'in Sırp kantonunda yer alan Bijeljina şehrinde bir polis baskınında Vincic'in de gözaltına alındığı ortaya çıkmıştı. Operasyonda 26 erkek ve 9 kadın gözaltına alınırken, baskında uyuşturucu ve silah bulunduğu belirtilmişti. Vincic, olayın ardından suçsuz olduğunu ve yanlış zamanda yanlış yerde bulunduğunu savunmuş, kısa süre sonra serbest bırakılmıştı.

SLAVKO VINCIC KİMDİR?

25 Kasım 1979 doğumlu Sloven hakem Slavko Vincic, 2020 yılından bu yana FIFA kokartı taşıyor. Bu sezon toplam 19 maç yöneten tecrübeli hakem, bu karşılaşmalarda 79 sarı kart ve 3 kırmızı kart gösterdi. Geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi finalini yöneten Vincic, bu sezon ise Yunanistan'daki Olympiakos-Panathinaikos derbisi ile Suudi Arabistan'da iki karşılaşmada görev yaptı.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde tartışmalı kararlar alıp almayacağı şimdiden merak konusu olan Vincic'in performansı, futbol kamuoyunda yakından takip edilecek.