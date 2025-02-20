KSK kendini aştı

Nesine Üçüncü Lig Birinci Grup'ta son 5 maçta topladığı 13 puanla lider Bursaspor'u amansız takibini sürdüren Karşıyaka, sezon başından bu yana gösterdiği performansla geçtiğimiz yılı geride bıraktı. Geçen sezonun ilk 20 haftasında 36 puan toplayan ve 4. sıraya konumlanan Kaf-Kaf, bu sezon aynı dilimde 41 puanı hanesine yazdırdı ve 2. sırada yer alıyor. Yine geçen sene 37 gol atıp, 27 gol kalesinde gören KSK, savunma performansıyla bu sezon fark yarattı. İzmir ekibi 24 kez ağları sarsıp, üretkenlik anlamında geçen sezonun gerisinde kalmasına rağmen, 17 gol kalesinde görerek defansta bu sezon işleri daha sıkı tuttuğunu gösterdi.

İSHAK KURT'A GÜVENİYOR

Yakaladığı galibiyet serisini sürdürmek isteyen Kaf- Kaf, ikinci yarıdaki iyi serisini sürdürüp, Bursaspor'un puan kaybını bekleyecek. Karşıyaka, maratonunun kritik haftalarında tecrübeli kalecisi Hakan Canbazoğlu ve formda golcüsü İshak Kurt'a güveniyor. Sezona ilk 4 hafta gol yemeden başlayan Hakan, 20 müsabakada yalnız 17 gole geçit verdi. Karşıyaka'ya imza atmadan öne 3 sezonda 2 şampiyonluk, 1 Play-Off tecrübesi yaşarken ligde son 2 yılın gol kralı olan 32 yaşındaki İshak Kurt, ikinci yarıda açıldı. Sezonun ilk yarısında 3 gol bulan İshak, ikinci yarıda 5 karşılaşmada 5 gol attı. Takımının en skoreri olan İshak, Artvin galibiyetinde maçın tek golünü kaydetti.