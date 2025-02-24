Beşiktaş’ta forvet değişikliği

BEŞIKTAŞ'TA teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in, hücum hattında değişime gideceği öne sürüldü. Deneyimli çalıştırıcı, eski günlerini aratan İtalyan forvet Ciro Immobile'yi kulübeye çekmeye hazırlandığı iddia edildi. Eyüpspor deplasmanında kaçırdığı gollerle dikatleri çeken Immobile'ye kulübe yolu gözükürken, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer deneyimli yıldızı 46. dakikada kenara almıştı. Norveçli teknik adam, kupadaki Antalyaspor maçıyla birlikte Semih Kılıçsoy'a ilk 11'de şans vermeye başlayacak. Ole, böylece Eyüpspor'a karşı gol atan Semih'in öz güvenini kazanmak istiyor.

IMMOBILE DİNLENDİRİLECEK

Ayrıca Immobile de kendisini toparlaması için dinlendirilecek. Norveçli hoca, Eyüp maçının ardından Semih için "Onun için sezon yeni başladı. Sonraki adımını merakla bekliyoruz. Futbolda kısa yol diye bir şey yok, kesinlikle çalışmak zorundasınız" ifadelerini kullandı.