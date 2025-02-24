Derbi Aydın BŞB’nin

VODAFONE Sultanlar Ligi'nin 22. hafta karşılaşmasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, evinde misafir ettiği İzmir temsilcisi Aras Kargo Spor Kulübü'nü 3-1 mağlup ederek Ege Derbisi'nin kazananı oldu. Mimar Sinan Spor Salonu'ndaki karşılaşmada Aydın ekibi ilk 2 seti 25-16 ve 25-22 kazandı. 3. seti Aras Kargo 25-23 galip bitirirken, 4. seti 24-17 alan Aydın Büyükşehir, mücadeleyi 3-1'lik sonuçla galip bitirmiş oldu. Aydın'ın Sultanları, 8. galibiyetini alarak, Play-Off hattında yer alan 8.sıradaki Beşiktaş ile galibiyet sayısını eşitledi. 3 maçlık yenilgi zincirini kıran Aydın temsilcisi, gelecek hafta deplasmanda Zerenspor ile karşılaşacak.

Geçen haftaki Fenerbahçe yenilgisinin ardından dün de Ege Derbisi'nden boynu bükük ayrılan İzmir temsilcisi Aras Kargo ise 5 galibiyette kalarak alt sıralardan uzaklaşmayı başaramadı ve küme düşme hattının 1 galibiyet üstünde 11. sırada haftayı kapattı. İzmir ekibi gelecek hafta THY ile evinde karşılaşacak ve ligde kalan 4 maçta maksimum galibiyeti alarak Sultanlar Ligi'nde tutunmaya çalışacak.