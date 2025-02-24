TSYD’nin ödül gecesi

TÜRKİYE Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi tarafından düzenlenen EKMAS 9. TSYD İzmir'de Yılın Spor Ödülleri bugün dağıtılacak. Tarihi Havagazı Fabrikası'ndaki ödül töreni saat 18.30'da başlayacak. TSYD İzmir Şubesi tarafından yılın spor kulübü Göztepe, yılın teknik direktörü Stanimir Stoilov, yılın spor adamı Mehmet Sepil olarak belirlenmişti. Törende futbol özel ödülünü Murat Uluç, yılın salon sporları kulübü ödülünü Aras Kargo Spor Kulübü, uluslararası başarı ödülünü İzmir Büyükşehir Belediyespor Kadınlar Sutopu Takımı, yılın antrenörü ödülünü Mert Onaran alacak.

Yılın sporcuları Buse Tosun, Aysel Önder, Emre Sakçı, Bengisu Avcı, Tuna Tunca, Parla Kabasakal olarak belirlenirken, olimpik gurur ödülleri Yılmaz Göktekin, Ferhat Arıcan, İbrahim Çolak, Adem Asil, Ahmet Önder ile Şavkar Cimnastik Kulübü'ne gidecek. Konya'da düzenlenen Gençler Flore, Kılıç ve Epe Federasyon Kupası müsabakaları için bu kente giderken 24 Ocak 2025'te Afyonkarahisar- Konya karayolunda meydana gelen trafik kazasında henüz 15 yaşında hayatını kaybeden Karşıyaka Spor Kulübü'nün eskrim sporcusu Derin Rüyam Kamiloğlu adına verilecek anı ödülünü ise milli sporcular Ceren Cebe ve Nilahsen Erten alacak.