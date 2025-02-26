Derbinin hakemi ikiye böldü

TÜRKİYE'DE 55 yıl aradan sonra ilk kez bir yabancı hakem Galatasaray- Fenerbahçe derbisinde görev alırken, Sloven hakem Slavko Vincic'in performansı spor kamuoyunu ikiye böldü.

Yorumcular hakemin skora etki edecek hata yapmadığı noktasında birleşirken, faul pozisyonlarındaki kararları eleştiri aldı.

İşte yorumcuların görüşleri:

Mustafa Çulcu: Türk hakemleri "Oyunu salmıyor, oynatmıyor, çok faul çalıyor" diye eleştiriyorlardı.

Buyurun; elit kategori usta hakem Vincic, 35 faulle maçı tamamladı.

Ahmet Çakar: Sonuca etkisi yok. Ama kötübir maç yönetti. Yanlış fauller, kestiği avantajlar, vermediği elle oynamalara baktığımızda bu seviye için fazlaca hatalı.

Gürcan Bilgiç: Kurt hakem takım tavırlarının farkında, kritik pozisyonlardaki faul kararları maçın dengede kalmasını da sağladı. Belli ki tembihlenmiş, her pozisyonu "acaba beni aldatıyorlar mı?" gözüyle seyretti. Ters kararları vardı ama çok tartışma olmadan maçı bitirdi.

Ömer Üründül: Büyük tecrübesiyle tansiyonu çok iyi düşüren ve sahada bir hakem otoritesi olduğunu hissettiren Vincic'i de kutlamak lazım.

Zeki Uzundurukan: Hakem Slavko Vincic iyi bir maç yönetti. Otoritesini hiç kaybetmedi.

VİNCİC'E DERBİ İÇİN 10 BİN EURO

TARAFTARLARIN heyecanla beklediği Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşması golsüz sona ererken erbi öncesi oldukça tartışılan Sloven hakem Slavko Vincic'in aldığı ücret de belli oldu. Derbide 55 yıl sonra ilk kez yabancı orta hakem olarak görev yapan Slavko Vincic'in 10 bin Euro ücret alacağı belirtildi. Sloven hakem, ayrıca günlük 800 Euro da harcırah aldı. Türk hakemlerinin ise yönettiği karşılaşmalarda 60 bin Lira yani 1565 Euro kazandığı öğrenildi.