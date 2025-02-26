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Haberler Spor Horoz’da kriz bitmiyor

Horoz’da kriz bitmiyor

Denizlispor Başkanı Erhan Ergil, yaptığı açıklamadaç eski başkan Ahmet Yalın Yıldırım’ın kulüple ilgili saldıralara devam ettiğini iddia etti.

SEBAHATTİN ALP

Giriş Tarihi: Gazete

Horoz’da kriz bitmiyor

DENİZLİSPOR Başkanı Erhan Ergil ve eski başkan Ahmet Yalın Yıldırım arasında ki gerginlik her geçen gün artarken, ikili arasında ki tansiyon bir türlü düşmedi. Başkan Ergil, şahsına ve Denizlispor'a saldırıların sürdüğünü belirterek, "Kirli eller kulübün üzerinden çekilsin" dedi. Doğalgazın kesilmesi nedeniyle futbolcuların yarısının hasta olduğunu belirten Başkan Ergil, "Bu borçları yapanların, gaz kesilme işleminin önünü açanların, yeniden açılma sürecini uzatanların yatacak yeri yok! Mesele gazla bitmiyor. Hala saldırı var . Bu sefer kökten bizi bitirmek için. Bir basın toplantısına daha hazırlanıyorum. Sürece göre, birkaç gün sonra. Temizliğe devam edeceğim. Bir masa sandalye yeter. İstifa etmiyorum" diye çıkıştı.

"BU KULÜP KAPANMAYACAK"

Ergil, sözlerine şöyle devam etti: " Her yerden sarılmışız. Her yer ihanet. İşler yavaşlatıyor, sabote had safhada, tehdit, şantaj ve yine ihanet! Buz dağının tamamı ortaya çıkmasın diye, saldırılar devam ediyor. Kirli eller Denizlispor üzerinden çekilsin. Denizlispor yaşayacak! Planları tutar amatöre düşersek de yeniden geliriz! Bu süreyi temizliğe harcarım. Bu kulüp kapanmayacak."

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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