KSK’de kriz çözüldü

Nesine 3'üncü Lig 1'inci Grup'taki şampiyonluk yarışını ikinci sırada sürdürürken futbolcuların yaptığı antrenman boykotuyla sarsılan Karşıyaka'da kriz tatlıya bağlandı. Yeşil-kırmızılılarda Başkan İlker Ergüllü futbolcuları kahvaltıda ağırladı. Futbolculardan geçmişi unutup cumartesi günü oynanacak Düzcespor maçına konsantre olmalarını isteyen Başkan Ergüllü, takıma ilk etapta hak ediş ve kalan peşinat taksiti ödemesi yapamayacaklarını ancak primlerini düzenli ödeyip motive etmeye çalışacaklarını dile getirdi. Geçen hafta Başkan Ergüllü'nün takıma verdiği moral yemeğinde de alacak konusunu dile getiren Kaf-Kaf'ın tecrübeli futbolcularından Hakan Barış da Ergüllü'den özür diledi. Buzları eriten yeşil-kırmızılar, cumartesi günü Düzce maçında galibiyeti kutlama sözü verdi. Toplantının ardından Teknik Direktör Ahmet Yıldırım'ın 51'inci doğum günü de pasta kesilerek hep birlikte kutlandı.