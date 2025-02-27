Yasağı kaldırdı transfer yaptı

Basketbol Süper Ligi'nde sezon başında kurduğu iddialı kadro kulüpteki sponsor krizi nedeniyle Ocak ayında dağılınca üst üste 7 mağlubiyetle korkulu rüya gören Karşıyaka transfer yasağını kaldırarak takıma takviye yaptı. Kadrosundaki 6 yabancı da gittikten sonra daha önce Russell'dan elde ettiği buy-out geliriyle transfer yasağını açıp Roberto Gallinat'ı alan Kaf-Kaf, FIBA'dan gelen yeni transfer yasağını da çözdü.

AUSTIN HOLLINS'İ KADROYA KATTI

Eski yabancılarından Vitto Brown'a 200 bin Dolar borcu yüzünden aldığı transfer yasağını FIBA kanalıyla taksitlendiren Karşıyaka, yasağı açar açmaz kısa forvet Austin Hollins'i kadrosuna dahil etti. Bir süredir takımla antrenmanlara da çıkan 33 yaşında, 1.93 boyundaki Hollins, kariyerinde Zenit Saint Petersburg, Kızılyıldız, Maccabi Tel Aviv, Zalgiris Kaunas ve AEK gibi Avrupa'nın üst düzey takımlarında oynadı. Takıma maaş ödemesi yapmak için arayışlarını sürdüren Karşıyaka'nın yeni transfer yasağıyla karşılaşmadan en az bir yabancı takviyesi daha yapması bekleniyor. Kaf-Kaf ligde Türkiye Kupası ve milli ara sonrası yarın Beşiktaş'ı ağırlayacak.