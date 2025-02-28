Rocky’den etkilendi şampiyonluğu aldı

İzmir'in Bornova ilçesinde yaşayan 12 yaşındaki Kürşad Kağan Özdemir, 5 yaşlarındayken babası Vedat Özdemir ile birlikte izlediği Rocky filminden etkilenerek dövüş sporlarına ilgi duydu, katıldığı Wushu Türkiye Şampiyonası'nda birincilik aldı. 6. sınıf öğrencisi Kürşad Kağan Özdemir, son olarak 4-16 Şubat tarihleri arasında Yalova'da düzenlenen Şehitlerimize Rahmet Filistin'e Destek 2025 Wushu Kungfu Türkiye Şampiyonası'nda, 'yıldız erkekler 52 kilogram light sanda' kategorisinde birinci oldu. Kürşad Kağan, "Babamla birlikte Rocky film serisini ve Mike Tyson ile Muhammed Ali'nin maçlarını izliyordum. Bu sayede heves ettim ve bu spora başladım. Babam, bu spora olan ilgimi görünce beni bir spor salonuna kayıt ettirdi. 2025 yılında Türkiye Şampiyonası'na katıldık ve orada şampiyon oldum" dedi.