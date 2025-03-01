Bucaspor’da üç eksik var

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta hafta içinde teknik direktörlük değişikliğine giden ve Tuna Üzümcü'nün yerine takımın başına Engin Dursun'u getiren Bucaspor 1928'ın yarın oynayacağı Beyoğlu Yeni Çarşıspor öncesi takımda 3 eksik var. Deneyimli sol bek Mehmet Erdem Uğurlu, stoper Şerif Doğan ve orta saha oyuncusu Osman Işıklı, zorlu karşılaşmada görev alamayacak. Yeni takımıyla ilk karşılaşmasına çıkacak Engin Dursun, Play- Off hattındaki direkt rakibi olan Beyoğlu Yeni Çarşı'yı mağlup ederek, ilk 6 ile olan puan farkını 2'ye düşürmek istiyor. Öte yandan takımın en skorer oyuncusu Yasin Öztekin de 4 maçlık suskunluğunu yarın bozmak isteyecek. Ligde 13 kez fileleri sarsıp, gol krallığı yarışında 2. sırada yer alan Yasin, Beyoğlu karşılaşmasında golle buluşarak hem takımına yardımcı olmak hem de gol krallığı yarışında yeniden zirveye çıkmak istiyor.