Lider Galatasaray Kasımpaşa’ya takıldı

Süper Lig'in 26'ncı haftasında Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa'nın konuğu oldu. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmada hakem Cihan Aydın düdük çaldı. Aydın'ın yardımcılıklarını Bersan Duran ve Murat Ergin Gözütok üstlendi.

Mücadele yüksek tempoda başlarken, iki ekibin de rakip kalede etkili olduğu anlar yaşandı. Ev sahibi Kasımpaşa ilk yarıda birçok gol pozisyonuna girerken; Brekalo, Fall, Winck ve da Costa Muslera'yı geçemedi. Galatasaray ise 11'inci dakikada Osimhen'in penaltısıyla öne geçti ve ilk yarı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıya daha etkili başlayan taraf Kasımpaşa oldu. Ev sahibi ekip, 52'nci dakikada Ben Ouannes ve 61'inci dakikada Brekalo'nun golleriyle öne geçti: 2-1. Gollerin ardından Galatasaray oyunda dengeyi sağlarken, 69'uncu dakikada Sanchez'in golüyle skora eşitlik geldi. 71'inci dakikada bir kez daha sahneye çıkan Osimhen takımını 3-2 öne geçirdi. Kasımpaşa bu gole 85'inci dakikada Hajradinovic'in penaltıdan kaydettiği golle cevap verdi: 3-3. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı.

GALATASARAY DERBİ 11'İ İLE SAHADA

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe ile golsüz berabere biten derbinin 11'inde değişiklik yapmadan takımını sahaya sürdü. Eldivenleri Muslera'ya emanet eden Okan Buruk, savunma dörtlüsünü Frankowski, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı ve Eren Elmalı'dan oluşturdu. Orta alanın ortasında Torreira ve Lemina'yı görevlendiren Buruk; sağ kanatta Sallai, 10 numarada Sara, sol kanatta ise Barış Alper Yılmaz'ı sahaya sürdü. Tecrübeli teknik adamın gol yollarındaki tercihi ise Victor Osimhen oldu.

CEZALI OKAN BURUK, TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, cezası nedeniyle karşılaşmayı tribünden takip etti. Okan Buruk, Fenerbahçe derbisinin ardından basın toplantısında futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan 1 maçlık ceza almıştı. Tahkim Kurulu'nun yapılan itirazı reddetmesinin ardından tecrübeli teknik adam, Kasımpaşa karşılaşmasında takımının başında yer alamadı. Okan Buruk, mücadeleyi tribünden takip ederken, sarı-kırmızılı ekibin başında İrfan Saraloğlu yer aldı