Beşiktaş’ta Graf açıklandı

Beşiktaş Kulübü, Futbol Teknik ve Scouting Direktörlük görevine Eduard Graf'ın getirildiğini duyurdu. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün Futbol Teknik ve Scouting Direktörlüğüne, Borussia Dortmund kulübünde 12 sene boyunca Şef Scout olarak görev yapan Eduard Graf getirilmiştir. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Başkanımız Serdal Adalı ile bir araya gelen Eduard Graf, sözleşme imzalayarak görevine başlamıştır. Başkanımız Serdal Adalı, kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Eduard Graf'a başarılar diledi" ifadeleri yer aldı. 35 yaşındaki Alman antrenör, kariyerine Osnabrück'te başladıktan 1 yıl sonra Dortmund'a geçmiş ve burada yardımcı antrenörlüğün yanı sıra Uluslararası İlişkiler ve Scouting Müdürlüğü ile Şef Scout görevlerinde de bulunmuştu. Siyah-beyazlıların yeni scout şefi Eduard Graf, imzaların atılmasının ardından Beşiktaş- Kayserispor müsabakasını tribünden takip etti.