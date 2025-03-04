Gaziantep FK evinde mutlu

SÜPER Lig'de Gaziantep FK, sahasında Eyüpspor'u 3-1 mağlup etti. 3. dakikada Ndiaye'nin pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Sorescu'nun topu sola çekip yaptığı vuruşu kaleci Berke son anda kornere çeldi. 4'te Gaziantep FK'nın sol köşeden Maxim ile kullandığı kornerde topa iyi yükselen Husic'in kafa vuruşunu kaleci Berke direk dibinden çeldi. 38'de sağ köşeden Maxim'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında Arda Kızıldağ'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Berke Özer'de kaldı. 45'te Emre'nin ceza yayı gerisinden etkili kullandığı serbest vuruşta top üst direkten oyun alanına döndü.

2. YARI GOL YAĞMURU

52'de Maxim'in kullandığı serbest vuruşta Boateng topu kafayla ağlara yolladı: 1-0. 64'te serbest vuruşta topun başına geçen Caner'in direkt kaleye yaptığı vuruşta direk gol izni vermedi. 65'te Caner sol kanattan ortasını açtı, kaleci Burak boşa çıkarken arka direkte Tayfur meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-1. 78'de Lungoyi ceza sahası içinde şutunu çekti, kaleci Berke topu çeldi. Seken topu Boateng tamamladı: 2-1. 90+4'teOkereke, Emre ile yaptığı verkaçın ardından maçın skorunu belirledi: 3-1. 90+9'da Caner yardımcı hakemle girdiği diyalog sonrası direkt kırmızı kart gördü.