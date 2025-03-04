Muğlaspor’da rota İkinci Lig

Profesyonel lige döndüğü ilk sezonda 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta zirveye ortak olan Muğlaspor, gözünü İkinci Lig'e dikti. Yeşil-beyazlılar, Nevşehir Belediyespor engelini de tek golle aşarken, gol yemeden üst üste 5. galibiyetini elde etti. Grupta 1 Aralık'taki Kelkit Hürriyetspor deplasmanından beri 8 maçtır bileği bükülmeyen, son 5 haftada kalesini gole kapatarak 15 puan toplayan teknik direktör Besim Durmuş'un öğrencileri 42 puanla Balıkesirspor'la birlikte zirveyi paylaşmayı sürdürdü. Muğlaspor, üçüncü sıradaki Silivrispor'a da 4 puan fark atarak yerini sağlama aldı. Lider Bal-Kes'i de her iki yarıda da mağlup etmeyi başaran Muğlaspor, ikili averajı da elinde bulunduruyor.