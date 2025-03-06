Göz-Göz finalde

Voleybolda KFC Kadınlar 1. Ligi yarı final etabının 2. maçında Papara Göztepe Voleybol Takımı, Bolu Belediyesi'ni set vermeden 3-0'lık sonuçla yenerek final grubuna kalmayı garantiledi. Alanya Recep Hacıfazlıoğlu Spor Salonu'ndaki maçta sarı-kırmızılılar, setleri 25-17, 25-19 ve 25-13 kazanarak galibiyete uzandı. Turnuvanın ilk gününde Bozüyük Belediyesi Eğitimspor'u 3-1 yenen İzmir ekibi, dün de Bolu Belediyesi'ni rahat geçerek 13-14-15 Mart tarihlerinde yine Alanya'da oynanacak finallere katılmaya hak kazandı. İzmir temsilcisi, yarı final grubunun son karşılaşmasında bugün saat 14.00'te İlbank ile karşı karşıya gelecek. Göztepe ile birlikte İlbank da final grubunu garantileyen diğer ekip oldu. Bolu Belediyespor ile Bozüyük Belediyesi Eğitimspor ise turnuvaya veda etti. Göz- Göz, final grubunda ilk 2 sıraya kaldığı takdirde Sultanlar Ligi'ne yükselmeye hak kazanacak.