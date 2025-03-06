Manisa FK’da Şapçı veda etti

Trendyol 1. Lig'de Iğdır FK karşısında alınan yenilgi sonrası Manisa Futbol Kulübü, teknik direktör Hakan Şapçı ile yollarını ayırdı. Siyah-beyazlı kulüp sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Teknik Direktörümüz Hakan Şapçı ve ekibiyle karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Hakan Şapçı ve ekibine kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. Çağdaş Çavuş'un ayrılmasının ardından göreve gelen Şapçı, 11 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 7 yenilgiye imza attı.

6 MAÇTA 5 YENİLGİ ALDI

Son 6 maçta alınan 5 yenilgi deneyimli hocanın kredisinin tükenmesine sebep oldu. Cumartesi günü deplasmanda Esenler Erokspor ile oynayacak olan Ege ekibi, küme düşme hattından kurtulmak için bir an evvel yeni teknik direktörünü bulup çıkışa geçmeyi planlıyor.