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Trabzonspor’da Banza yalnız kaldı

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Trabzonspor’da Banza yalnız kaldı
SÜPER Lig ekibi Trabzonspor'un bu sezon hücumdaki en etkili ismi Simon Banza oldu. Yıldız golcü, bordo-mavili formayla 18 gol ve 3 asistlik performans sergileyerek takımının en skorer oyuncusu konumuna geldi. Ancak hücum hattında Banza'ya yeterli desteğin sağlanamaması, takımın gol üretme konusunda sıkıntı yaşamasına neden oluyor. Banza'nın ardından takımın en çok skor katkısı veren ismi 6 gol ve 9 asistle Edin Visca olurken, onu 5 gol ve 8 asistle Batista Mendy Cham takip etti. Hücum hattında diğer isimlerin ise gol ve asist katkıları sınırlı kaldı.
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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