Ege derbisi Fethiye’nin

NESINE 2. Lig Beyaz Grup'ta üst sıraları hedefleyen Fethiyespor, Ege derbisinde evinde zirve yarışı veren Altınordu'yu konuk etti. 15'te Kaan'ın sağdan ortasında Yakal'ın kafa vuruşu direği sıyırıp dışarıya gitti. 45+4'te Muhammet Enes soldan ceza alanına girdiği anda ortaladı. Mehmet Kaan kafa ile aşırdı, savunma uzaklaştırdı. Ceza alanı çizgisi üzerine düşen topa Samed çok sert vurdu ve top köşeden ağlara gitti: 1-0. İlk yarı bu skorla bitti.

2. YARI GOL SESİ ÇIKMADI

54'TE Muhammet Enes'in sağ çaprazdan sert şutu direğin dibinden dışarıya gitti. 78'de Muhammet kaptığı topla ceza alanına yaklaştı. Sol çaprazdan sert şutu kaleci Serhat kornere çeldi. Maç 1-0 sona erdi