Doping depremi

ULUSLARARASI Olimpiyat Komitesi liderliğinde 1999'da kurulan Dünya Dopingle Mücadele Ajansı, halterde 7, boksta 3 ve güreşte 2 sporcu olmak üzere 12 Türk sporcunun doping cezası aldığını açıkladı.

Ceza alan sporcular şöyle: Halter: Fatih Baydar (2 yıl), Doğan Dönen (2 yıl), Gökhan Kılıç (2 yıl), Bünyamin Sezer (2 yıl), Hatice Yılmaz (2 yıl), Pelinsu Bayav (3 yıl), Batuhan Yüksel (Soruşturma sürüyor) Güreş: Rıza Kayaalp (4 yıl), Yakup Gör (2 yıl), Boks: Şennur Demir (2 yıl), Kerem Özmen (2 yıl), Tuğrul Han Erdemir (Soruşturma sürüyor). Halterde Türk sporculara, Avrupa Şampiyonası'na katılmama cezası verilebileceği ifade edildi.