Merkezefendi’nin süper ikilisi konuştu

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde son iki maçını kazanan Merkezefendi Belediyesi Basket'in yıldız isimleri açıklamalarda bulundu. 30 yaşında ki ABD'li Moody, takım olarak çok iyi mücadele ettiklerini belirterek, "Takım halinde iyi oynadık ve son iki maçı kazanarak çıkışa geçtik. Bunu sürdürmeyi istiyoruz" dedi. 11 maçta forma giyen Moody, 29 sayı ortalaması ile oynadı. 25 yaşındaki Belçikalı Bleijenberg ise, "Rakip takımın hücum ribaundlarda ki zaafına çalıştık ve bunu iyi değerlendirip sonuç aldık. Olabildiğince maç kazanıp, kendimizi biran önce üst sıralara atmak istiyoruz" dedi. 20 maçta forma giyen Bleijenberg, 30 sayı ortalaması yakaladı.