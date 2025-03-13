Altekma’nın hedefi Avrupa

VOLEYBOL SMS Grup Efeler Ligi'nde sezonun bitimine 2 hafta kala Play-Off'u garantileyen İzmir temsilcisi Altekma, tarihinde ilk defa Avrupa kupalarına gitmeyi hedefliyor. İzmir ekibi, "son topa kadar mücadele" sloganıyla oynadığı 23 lig maçından 12 galibiyetle ayrıldı. Gösterdiği performansla 37 puan alan ve sıralamada 7. basamakta kendine yer bulup Play-Off'u garantileyen Altekma, sezonun son maçında cumartesi günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Altekma, ligde Play-Off'a kalma başarısını elemelerde de sürdürerek Avrupa kupalarına katılmayı amaçlıyor.

Başantrenör Ömer Tok, geçirdikleri iyi senenin meyvesini toplamak istediklerini söyledi. Tok, "Başladığımız nokta ile geldiğimiz noktada hem bireysel hem de takımın kurgusu anlamında ciddi fark var. Bugün sayı ve istatistik olarak hem servis kalitemiz hem de karşılama kalitemiz çok yukarı çıktı. Bunun da meyvelerini yiyoruz. Bu gelişimi görmek beni çok motive ediyor. Play-Off'taki ilk eşleşmeden galibiyetle çıkmamız gerekiyor. Orayı atlatınca Balkan, sonrasında ise Avrupa ligi olacak. Bu başarı da kulüp tarihinde ilk olacak" dedi.