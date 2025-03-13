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Milli atıcılardan Avrupa’ya damga

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Milli atıcılardan Avrupa’ya damga
7-13 Mart tarihleri arasında Hırvatistan'ın Osijek kentinde düzenlenmekte olan Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'na Türkiye damga vurdu. 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde altın madalya kazanan Yusuf DikeçŞevval İlayda Tarhan ikilisi başarılarına yenisini ekledi. 10 metre havalı tabanca solo kadınlar kategorisinde Şevval İlayda Tarhan, bronz madalya kazanırken, Yusuf Dikeç de Erkekler 10 metre havalı tabanca solo kategorisinde Yusuf Dikeç gümüş madalyanın sahibi oldu. Dün öğleden sonra da milli atıcı Damla Köse, kadınlar 10 metre havalı tüfek solo kategorisinde gümüş madalya kazandı.
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